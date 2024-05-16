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تمديد فترة استكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الجامعية الداخلية

منذ 17 ثانية
تمديد فترة استكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الجامعية الداخلية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس عن تمديد الفترة الرسمية لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الذين تم ترشيحهم للاستفادة من هذه المنح والقروض للعام الجامعي الحالي 2023 – 2024 ، وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30 / 5 / 2024 .
وقالت الوزارة إنه بامكان الطالب المرشح التعرف على الإجراءات المطلوبة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo.
وأكدت الوزارة أن هذا التأجيل يأتي تحقيقاً لمصلحة أبناءها الطلبة ولإعطائهم مزيداً من الوقت لاستكمال الإجراءات المطلوبة.


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