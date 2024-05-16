المهندسين تعلن الإفراج عن ميسرة ملص

وطنا اليوم:أفرجت الاجهزة المعنية صباح اليوم الخميس 16/5/2024، عن المهندس ميسرة ملص بالتنسيق مع رئيس لجنة الحريات العامة في نقابة المهندسين الدكتور ابراهيم العدوان، وفق بيان للنقابة.

وقالت النقابة انه ضمن الجهود التي تبذلها نقابة المهندسين الأردنيين في متابعة ملف الموقوف المهندس ميسرة ملص، وعلى رأسها التواصل والتنسيق اليومي لنقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي مع كافة الجهات الرسمية للإفراج عن الزميل، إضافة إلى جهود لجنة الحريات العامة في النقابة برئاسة الدكتور ابراهيم العدوان، ولقائها الاخير بالمعنيين وبالزميل ملص في مركز توقيفه، أفرجت الاجهزة المعنية صباح اليوم الخميس 16/5/2024، عن المهندس ميسرة ملص.