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العدوان : كافة البلديات مشمولة بقرار الاعفاء من غرامة المسقفات

منذ 7 ثواني
العدوان : كافة البلديات مشمولة بقرار الاعفاء من غرامة المسقفات

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة الادارة المحلية، الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، أن كافة البلديات في المملكة مشمولة بقرار الاعفاء من غرامة المسقفات والمعارف حسب قانون العفو العام.
وأضاف العدوان أن الوزارة أصدرت تعميما صباح اليوم لكافة البلديات باسقاط الغرامات عن المواطنين، وذلك بموجب قرار رقم (3) الصادر عن اللجنة المشكلة حسب المادة (6) من قانون العفو العام برئاسة رئيس محكمة التمييز، والذي أكد أن المواطن معفى من كافة الغرامات حسب قانون العفو العام، ومنها غرامة المسقفات والمعارف.
وأشار العدوان إلى أن مضمون القرار تم عكسه على كافة أنظمة الحواسيب بالبلديات، وسيتم اسقاط الغرامات عن المواطنين حسب القانون، مبيّنا أن المبالغ التي تم تقاضيها سابقا سيتم ترصيدها للمواطنين للعام المقبل.
وبيّن العدوان أن البلديات وأمانة عمان وحدة واحدة، وكلّ ما ينطبق على الأمانة من قرارات ينطبق على البلديات أيضا.


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