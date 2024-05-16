المستقلة للانتخاب: 44% من المنتسبين للأحزاب بالأردن إناث

وطنا اليوم:أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن 44% من المنتسبين للأحزاب في الأردن من الإناث، موضحة أن الأرقام متحركة فيما يتعلق بعدد المنتسبين بالأحزاب أو عدد المنتمين إلى مجموعة الأحزاب البالغ عددها 38 حزبا.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد خير الرواشدة، الخميس، إن الخارطة الحالية لعدد المنتسبين للأحزاب الحاليين تشير إلى أن 38% من المنتسبين للأحزاب هم من الشباب تحت سن 35 عاما؛ ومنهم 44% متهم إناث تحت سن 35 عاما.

وأوضح أن هذه النسب تتحرك مع قدرة الأحزاب على استقطاب المزيد من المنتسبين وقدرة الأحزاب على التأثير بخطابها نحو تشكيل قواعد أوسع من هذه الفئة العريضة من الشعب.

وأضاف الرواشدة أن الهيئة “لا تخضع هذه النسب إلى دراسات وتحليل، وتأخذها من جهة المسؤولية الدستورية المناطة بالهيئة ومن أجل عرضها على الرأي العام ليكون هو المفسر والمحلل والمراقب لكل هذه الأرقام ودلالاتها”.

“نعتقد أنه كلما اقترب الخطاب الحزبي من هموم الشباب، أكثر كلما استطاع جذبهم واستقطابهم ليكون داعمين ومؤازرين للحزب”، وفق الرواشدة.

ودعا أن يكون لدى الشباب “قناعاتهم بالخطاب الحزبي والبرنامج الحزبي والأداء الحزبي مستقبلا تحت قبة البرلمان”، موضحا أن “هذا كله لا يمكن قياسه في الخطوة الأولى من التجربة الطويلة التي اعتمدتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأوصلتنا إلى مخرجات نهائية تتعلق بصياغات مددة ومؤطرة في قانون الأحزاب والانتخاب”