مشروع لإعادة تأهيل مواقع حرجية في بني كنانة

وطنا اليوم:نفذت مديرية زراعة لواء بني كنانة مؤخرا مشروعا لإعادة تأهيل مواقع حرجية في مناطق اللواء، وذلك من خلال برامج خاصة تنفذها المديرية، بالتعاون مع مؤسسات وهيئات دولية ومحلية.

وقال مدير زراعة لواء بني كنانة المهندس أحمد الخصاونة إنه بدأ العمل بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل منطقتي “العقبة وعراقيب الضعن الحرجية” في منطقة سحم، ومن خلال برنامج التشغيل الممول من منظمة العمل الدولية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وباستخدام العمالة المحلية من أبناء المنطقة.

وبين الخصاونة أن المساحات المستهدفة ببرنامج المشروع تبلغ حوالي 1300 دونما، لافتا إلى أنه جرى وضع سياج حول المنطقة المستهدفة، وذلك من أجل الحفاظ على الأشتال الحرجية التي تمت زراعتها في المنطقة، حيث جرت زراعة حوالي 8000 شتلة من أصناف أشجار (الخروب، الملول والبطم)، إضافة الى تنظيف المنطقة من النفايات والحجارة، وعمل ممرات مشاة وغيرها من الأمور اللازمة والتي تساهم في تحسين جمالية المنطقة.

ونوه الى أن هذا المشروع ساهم في الحد من البطالة بين صفوف الشباب، حيث بلغ عدد العاملين في المشروع منذ بدايته وحتى الآن 252 عاملا من الذكور والإناث، ومن الجنسين الأردنيين والسوريين من سكان المنطقة، لافتا إلى توفير بيئات عمل آمنه لهم، بحيث يتم تزويد العاملين بوسائل السلامة العامة.

وأضاف أنه ولغايات الاستدامة والمحافظة على إنجازات المشروع هناك توجه لتوقيع اتفاقية مع بلدية الشعلة لإدارة الموقع بعد الانتهاء من برنامج المشروع.