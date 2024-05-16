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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط و4 جنود شمال قطاع غزة

منذ 52 ثانية
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط و4 جنود شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة أمس الأربعاء.
ويأتي الاعتراف الإسرائيلي بخسائره في العملية بعدما أفادت مصادر إسرائيلية أمس بمقتل وجرح 20 جنديا في تفجير مبنى مفخخ في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
ويأتي ذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث أمني وصفته بالصعب تعرضت له الفرقة 98 (التي تنشط في مخيم جباليا حاليا)، وأشارت إلى أنباء عن قتلى، قبل إعلان جيش الاحتلال عن حصيلته.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركّبة استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل في مخيم جباليا وقوة أخرى قدمت لنجدتها، وذلك ضمن سلسلة من العمليات التي نفذتها في المنطقة.
وصعّدت المقاومة من عملياتها واستهدافها لجنود الاحتلال وآلياته بمختلف مناطق غزة خاصة في جباليا وشرق رفح جنوب القطاع، وهو ما أسفر عن سقوط العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، وتدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية.


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