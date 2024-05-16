المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2 يجري عمليات جراحية نوعية

وطنا اليوم:تمكنت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2، من إجراء عدد من العمليات الجراحية النوعية الطارئة للمرضى والمصابين، الأربعاء.

وأكد مدير المستشفى الميداني أن العمليات التي أجرتها الكوادر الطبية المتخصصة تأتي ضمن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للأهل والأخوة في قطاع غزة”.

وبين أن عدد الحالات التي تعامل معها المستشفى منذ وصوله أرض المهمة في الثامن من آذار/ مارس ولغاية مساء أمس بلغ (25,012) حالة منها (221) عملية كبرى و(1,370) عملية صغرى.

وأشار إلى أن المستشفى يشهد تزايداً في إقبال المراجعين والمرضي والمصابين نظراً لما يقدمه من خدمات طبية مميزة، في ظل غياب الحاضنة الصحية في القطاع وتفشي الأوبئة والأمراض المعدية كالكبد الوبائي، موضحاً بأنه يتم تقييم المرضى فور وصولهم وتقرير الحالات التي تستدعي إجراء عمليات طارئة أو مبرمجة لهم.

وأوضح أن بعض العمليات التي تم إجراؤها في المستشفى تضمنت ترميم يد مصاب وإعادة وصلها دون بترها “REIMPLANTATION”، نتيجة تهتكها بسبب انفجار قنبلة، وإجراء عملية أخرى تمثلت باستخراج طلقة من الساعد الأيمن، إضافةً إلى إجراء عملية في منطقة الوجه وإزالة جزء من الدهون المسببة للتشوه، وأخرى في منطقة الفم والشفاه “FACIAL SCULPTURE WITH COMMISSUROPLASTY” بعد أن كان المصاب يعاني من تضيق في الفم نتيجة اصابته بشظايا.

من جهته قال أخصائي جراحة الإصابات والحوادث إن العمليات التي تم التعامل معها تعد من الحالات المعقدة وتحتاج إلى تدخلات جراحية، كالتجميل والعظام وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر مما كان للتشاركية الطبية الأثر الكبير في إنقاذ حياة المصابين.

يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2 وصلت إلى أرض المهمة لتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في الثامن من آذار/ مارس بعد أن أدت طواقم المستشفى السابق واجبها