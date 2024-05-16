المهندسين تسلّم منزلين لأسر عفيفة في مخيم الوحدات وحي نزال

وطنا اليوم– سلّمت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأربعاء، مفاتيح منزلين لأسر عفيفة في منطقتي مخيم الوحدات وحي نزال، من خلال لجنة المسؤولية الإجتماعية، وسيتم تسليم منزل ثالث قريبًا فور إنتهاء أعمال الترميم في مخيم الحسين بعمان.

وقال عضو مجلس النقابة رئيس لجنة إدارة صندوق المسؤولية الإجتماعية المهندس معتز الشوارب، إن الحملة تأتي إستمرارًا لجهود لجنة المسؤولية الإجتماعية في نقابة المهندسين لدعم ومساندة الأهل من الأسر العفيفة الممتدة على كافة مساحات الوطن، مبينًا أن اللجان المختصة التي شكلتها النقابة، تعمل على إعادة ترميم المنازل في كافة المناطق، كمرحلة من مراحل الترميم في المدن والقرى والمخيمات.

وأكد دعم كافة مؤسسات الوطن والأفراد ومساندتهم لنقابة المهندسين في حملة فزعة أهل، بما يساهم بالإستمرار في عمل اللجنة لترميم ما يمكن ترميمه من منازل الأسر العفيفة.

وأشار إلى أن الحملة ستزوّد المنازل التي يتم ترميمهما بسخانات شمسية ضمن الإتفاقية الموقعة مع صندوق ترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مبينًا أن عدد السخانات التي تم تركيبها حتى الآن بلغ 121 سخانًا شمسيًا.