خلية إدارة التمرين وخلية الإستجابة السيبرانية تستمران بمتابعة فعاليات تمرين الأسد المتأهب_2024

وطنا اليوم– تستمر خلية إدارة التمرين (ECG) وخلية الإستجابة السيبرانية في فندق القوات المسلحة، بإدارة ومتابعة تمرين الأسد المتأهب 2024، بحضور مدير خلية إدارة التمرين، ومدير التمرين من الجانب الأمريكي وعدد من كبار ضباط الدول الشقيقة.

وأستمع مدراء الخلية إلى إيجازات من قبل هيئة ركن التمرين من كافة المكونات عن سير مجريات التمرين والتدريبات في الميادين كافة، إضافة إلى أبرز الفعاليات التي نفذت وستنفذ خلال الـ48 ساعة القادمة.

وتنفذ الخلية العديد من الواجبات أبرزها متابعة التدريب وتسهيل سير فعاليات التمرين وحل المعاضل الإدارية، وتنفيذ جولات يومية لميادين التدريب وإصدار التقارير اليومية وملخص الأحداث والنشاطات والزيارات، إضافة إلى التنسيق مع كافة قيادات التمرين فيما يتعلق بالمجريات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

يذكر أن خلية الحماية والإستجابة السيبرانية تساند مجموعة إدارة التمرين بحماية شبكة التمرين من تهديدات الأمن السيبراني التي قد تواجهها، بالتشارك مع الضباط من الدول المشاركة، إضافةً إلى دورها في تنفيذ سيناريوهات لهجمات سيبرانية تستهدف الشبكة والبنى التحتية، والذي يعكس مدى خطورة هذا النوع من الهجمات وآثارها المدمرة في الحروب الحديثة.

يشار إلى أن تمرين الأسد المتأهب 2024، يتكون من 12 قيادة وخلية، بمشاركة 33 دولة شقيقة وصديقة، بهدف تبادل الخبرات العسكرية بين المشاركين وتحقيق الإنسجام في العمل المشترك بينهم.