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النجم الأرجنتيني ديبالا على رادار الدوري السعودي

منذ 34 ثانية
النجم الأرجنتيني ديبالا على رادار الدوري السعودي

وطنا اليوم_تواصل الأندية السعودية مساعيها لاستقطاب نجوم كرة القدم الأوروبيين، مع اقتراب فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد شهد الميركاتو الصيفي الماضي سلسلة من التعاقدات التاريخية للأندية السعودية مع عدد من النجوم العالميين، بما في ذلك الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، إلى جانب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

 

وجاءت هذه التعاقدات بعد ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر في يناير 2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وفقًا لما نشره الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، فإن إدارة نادي الشباب مستعدة تمامًا لدفع الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما.

 

وقال غاليتي، خبير الانتقالات في كرة القدم: “تم التواصل مع ديبالا لمعرفة موقفه من الانتقال إلى النادي السعودي في الصيف”.

وأضاف: “ديبالا يرغب في الاستماع للعرض السعودي، ولكن أولويته في الوقت ذاته هي التفاوض من أجل التوقيع على عقد جديد مع روما”.

يشهد الموسم الحالي ظهورًا لافتًا من ديبالا، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 10 في 37 مباراة بمختلف البطولات.


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