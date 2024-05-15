إنطلاق بطولة كرة القدم في المدارس الأحد

وطنا اليوم_

– تنطلق الأحد 19 أيار، النسخة الثانية من بطولة كرة القدم في المدارس، بتنظيم وإشراف الإتحاد الأردني لكرة القدم، ووزارة التربية والتعليم والإتحاد الأردني للرياضة المدرسية، بهدف تطوير ونشر كرة القدم في المدارس، بإشراف كوادر تدريبية وإدارية متخصصة ومؤهلة.

وتقام البطولات بمشاركة (256) مدرسة موزعة على (10) مديريات: الأغوار الشمالية، المزار الجنوبي، عجلون، عين الباشا، البادية الشمالية الغربية، المفرق، الكرك، الموقر، دير علا، الزرقاء الثانية.

وتوفر البطولات بيئة آمنة للطلاب والطالبات ضمن الفئة العمرية المستهدفة مواليد 2012 إلى 2015، بمشاركة 1280 لاعبًا و1280 لاعبة، لممارسة كرة القدم وسط ظروف ملائمة، خاصة في الأماكن الأقل حظًا وبفرص متكافئة، مع تأهيل الكفاءات الفنية والإدارية للأشراف على المشروع.

وتقام مواجهات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على مرحلتين، “الأولى” تقسم الفرق إلى 4 مجموعات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم ترتيب الفرق الأربعة الأولى.

وتشهد المرحلة الثانية – بحسب القرعة المنظمة – مواجهة متصدر المجموعات الأولى مع الوصيف، فيما يلتقي ثالث المجموعات مع الرابع.

وعلى هامش البطولة، يقيم الإتحاد الأردني لكرة القدم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والإتحاد الرياضي المدرسي، غدًا الخميس 8 ورش تدريبية للمدربين العاملين في البطولة، في إطار تطلعات الإتحاد لتأهيل الكفاءات الفنية والإدارية للإشراف على المشروع.

يذكر أن مشروع كرة القدم للمدارس يأتي بالشراكة مع الإتحاد الدولي “فيفا”، والإتحاد الأردني للرياضة المدرسية، حيث إنطلقت فعالياته في الفصل الثاني من العام الماضي، وتضمن إقامة دورات للمدربين والمدربات، مع توفير الأدوات اللازمة لهم، ليحقق المشروع في مرحلته الأولى نجاحًا لافتًا، بإنتظار تطبيقه ضمن خطة إستراتيجية تهدف لتوسيع المشروع ليشمل مديريات ومدارس على نطاق كبير يشمل جميع محافظات المملكة، مع إشراك الطلاب والطالبات من ذوي الإحتياجات الخاصة، وصولاً إلى إستحداث بطولات ومسابقات لهذه الفئة العمرية.