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إنطلاق فعالية إكسبو “مدينة الأعمال”

منذ 12 ثانية
إنطلاق فعالية إكسبو “مدينة الأعمال”

وطنا اليوم– إنطلقت، اليوم الأربعاء، فعالية إكسبو “مدينة الأعمال”، في مركز المعارض الدولية بمكة مول، والتي تهدف إلى توفير منصة تفاعلية مع الفئات المستهدفة، لإستكشاف فرص سوق العمل وإحتياجاته في القطاع الخاص، والوظائف المستقبلية والمهنية والتقنية.

 

وتعد مدينة الأعمال التي تستمر 3 أيام، أول وأكبر مدينة وبوابة تجمع الأعمال والشركات الرائدة في مختلف قطاعات سوق العمل، وبمشاركة واسعة من قطاعات الأعمال المختلفة وبما يسهم في تعزيز الإقتصاد الوطني.

 

وسيجري إطلاق نسخة رقمية من الإكسبو ستسمر مدة عام كامل ومن المتوقع أن تسهم في توفير فرص تدريب وتوظيف متنوعة لفئة الشباب والكفاءات.

 

وتهدف النسخة الرقمية إلى التدريب حول المهارات الأساسية لسوق العمل، والمعارف والمهارات المتخصصة، والتوظيف وتشجيع رواد الأعمال وتشبيك الكفاءات مع الشركات، وتمكين المرأة من خلال تعزيز فرصها في سوق العمل، وتتقاطع أهدافها مع أهداف التنمية المستدامة والمساهمة تحقيق رؤية التحديث الإقتصادي.

 

ويشارك في فعاليات المدينة 70 شركة وأكثر من 100 جناح ومجال عمل، ويتوقع توفير أكثر من 500 فرصة تدريب وتشغيل.

 

وقال مدير إدارة الإستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال في وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة المهندس عبدالقادر البطاينة، خلال إنطلاق الفعالية، إن الوزارة تعمل على توفير برامج ومبادرات متخصصة للشباب لمساعدتهم على الإنطلاق في مجال ريادة الأعمال، وتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة للعصر الرقمي.

 

وأشار إلى أن الوزارة تركز على الأجندة الرقمية للأردن، التي تقوم على المواطن الرقمي من خلال توفير البنية التحتية القوية، والخدمات الحكومية الرقمية والمراكز الحكومية الشاملة.

 

من جهته، قال المؤسس لمدينة الأعمال المهندس مالك أبو غنيمة، إن المدينة محطة تستهدف عالم الأعمال والمهتمين من جميع القطاعات، وملتقى لتجمع الفئات المختلفة، لتوفير فرص العمل والتعرف على الجديد في قطاعات الأعمال المختلفة.

 

وأضاف أن المستقبل اليوم هو لريادة الأعمال لذلك هدفت المدينة لتحفيز الريادة والإبداع وتبادل الخبرات والإطلاع على القطاعات المختلفة.


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