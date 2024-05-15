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مستشفى المقاصد يحصل على شهادة نموذج الإمتياز

منذ 13 ثانية
مستشفى المقاصد يحصل على شهادة نموذج الإمتياز

وطنا اليوم_محمد ملكاوي- أقام مستشفى المقاصد الخيرية إحتفالاً، بالتعاون مع مشروع التغذية والصحة المجتمعية، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وبالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة إعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، بمناسبة حصول المستشفى على شهادة نموذج الإمتياز في تقديم خدمات تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال.

 

وقال مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر إن المشروع الذي بدأ تنفيذه في المستشفى منذ شهر شباط 2022، تضمن تدريب كوادر المستشفى من أطباء وممرضين وممرضات وكوادر فنية على معلومات ومهارات مشورة تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال وتنظيم الأسرة لمرحلة ما بعد الولادة، وتدريب رئيسة قسم الولادة كمرشدة رضاعة طبيعية معتمدة وتخصيص غرفة لمرشدة الرضاعة الطبيعية المعتمدة وتجهيزها بالمعدات والأدوات اللازمة لتقديم المشورة بمجال الرضاعة في جو من الخصوصية والسرية، وكذلك تخصيص شاشات عرض إرشادية لتوعية النساء الحوامل والأمهات الرضع.

 

وحضر الإحتفال مديرة المشروع دوريس يانجز، ونائبتها الدكتورة نسرين بيطار، ومدير نموذج الإمتياز نانسي النمري، والمنسقتين الفنيتين ختام قاسم، ونورالهدى اصبيح، ومدراء أقسام المستشفى والكوادر الطبية والتمريضية والفنية.

 

وقامت مديرة المشروع ومدير المستشفى بتوزيع الشهادات على المشاركات والمشاركين في المشروع من أطباء وممرضين وعاملين في الأقسام المختلفة.


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