أونروا: 1.7 مليون شخص فروا من منازلهم جراء الحرب

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ان حوالي 1.7 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم جراء الحرب على غزة.

وتاليا ابرز التصريحات :

600 ألف شخص فروا من رفح منذ تكثيف العمليات العسكرية فيها.

الفلسطينيون لا يزالون يتعرضون للتهجير القسري بعد مرور 76 عاما على النكبة.

كما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -امس الثلاثاء- أن نحو 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح في جنوب قطاع غزة، في حين قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن العملية العسكرية الإسرائيلية أجبرت مئات الآلاف على اللجوء لمناطق غير آمنة.