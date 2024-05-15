الملك يصل إلى البحرين لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين.

وكان في استقبال جلالته، لدى وصوله إلى قاعدة الصخير الجوية، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

كما كان في الاستقبال وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والسفير البحريني لدى الأردن الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، رئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالته، والسفير الأردني لدى المنامة رامي وريكات، وأركان السفارة.

ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة