حماس: لا علاقة لنا بمؤامرة تخريب تستهدف الأردن

وطنا اليوم:أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة في مارس/آذار الماضي، فيما استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسريبات إعلامية عن علاقتها بتخطيط مزعوم لتنفيذ أعمال تخريبية في الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر مسؤول، اليوم الأربعاء، أن هذه الأسلحة أرسلت “من قبل مليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن”، وأنها صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر مارس/آذار الماضي.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية للكشف عن المزيد بشأن هذه العملية.

وأضاف أن أجهزة الأمن الأردنية أحبطت في الأشهر الأخيرة محاولات عديدة لتهريب أسلحة “بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات سي-4، وسمتكس، وبنادق كلاشنكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات”.

بيان حماس

من جانبها، أعربت حركة حماس في بيان نشرته اليوم عن استهجانها “التسريبات الإعلامية التي تشير إلى علاقة الحركة بأعمال وصفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها في الأردن”.

وأكدت الحركة أنه لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف البيان أن “سياسة الحركة ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها مع الاحتلال الصهيوني الغاشم”.

وكانت كتائب القسام نشرت الشهر الماضي رسالة مقتبسة من كلمة الناطق باسمها أبو عبيدة، أشاد فيها بالأردن قائلا: “الأردن منا ونحن منه”.

وسبق أن تطرق أبو عبيدة في خطاباته العسكرية إلى الحراك الشعبي في الأردن، ما أثار تفاعلا واسعا في الأردن على الأرض، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أبو عبيدة في رسالته للأردنيين، ضمن كلمته بمناسبة مرور 200 يوم على بدء العدوان على قطاع غزة: “كما أن أهم الساحات العربية ومن أهمها شعبيا وجماهيرياً هي الجماهير الأردنية العزيزة، التي نوجه لها التحية، وندعوها إلى التصعيد، فالأردن منا ونحن منه”.