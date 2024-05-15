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الأردن يُدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

منذ ساعة واحدة
الأردن يُدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، روبرت فيكو، اليوم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزراة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية جمهورية سلوفاكيا الصديقة.
وشدد السفير القضاة على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، معرباً عن أصدق التمنيات بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي.


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