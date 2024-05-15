مهيدات ينفذ جولة ميدانية في أحد المصانع الغذائية في محافظة مادبا 

وطنا اليوم_

‏‎واصل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات سلسلة جولاته الميدانية التفقدية على المصانع والمنشآت الغذائية بزيارة مصنع التراث والجودة والخبرة لصناعة السكاكر والشوكولاتة في مدينة مادبا الصناعية.

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‏‎واطلع مهيدات خلال الجولة على التقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاج الشوكلاتة وفق أعلى معايير الجودة، مشيدا بالمستوى المتميز للمصنع كواحد من المشاريع الريادية في محافظة مادبا ومستوى الالتزام بممارسات التصنيع الجيد والاشتراطات الصحية خلال كافة مراحل سلسلة الإنتاج، مما يسهم في توفير منتج وطني متميز في السوق المحلي وفي أسواق التصدير الخارجية.

‏‎وأكد مهيدات على تقديم المؤسسة لجميع سبل الدعم الممكنة وتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع المصانع الغذائية وتسريع الإجراءات أمامها وبما يسهم في توسيع خطوط إنتاجها وزيادة صادراتها وتوفير عدد أكبر من فرص العمل وجذب الاستثمار.

وأشار مهيدات إلى أن الجولة جاءت ضمن الجولات الدورية التي تنفذها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمتابعة المنشآت الغذائية والوقوف على استيفائها للشروط الصحية من حيث المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المنتج النهائي وظروف الحفظ والتخزين.

‏‎بدوره قدم مدير المصنع السيد بسام غراوي – خلال الجولة الميدانية في مرافق المصنع شرحا مفصلا عن قسم إنتاج وتصنيع وتذويب الشوكولاتة وقسم الحشوات والتغطية وقسم التغليف اليدوي والتغليف الآلي بإلإضافة إلي مستودعات المواد الأولية، إضافة إلى شرح عن الأجهزة المخبرية المستخدمة لإجراء الفحوصات المخبرية التي تضمن سلامة المنتج.

‏‎وثمن الجهود التي تبذلها المؤسسة ممثلة بمديرها العام لدعم الصناعة الغذائية الوطنية مما يشجعها على التطور المستمر ومواصلة مسيرة التقدم والنجاح مؤكدا حرص الشركة على سلامة المنتجات ومدخلات الإنتاج ومطابقتها لأعلى معايير الجودة .

‏‎يذكر أن الجولة تأتي استمرارا للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمنشآت الغذائية والدوائية في المملكة، وضمن خطة عملها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع.