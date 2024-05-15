مجازر جديدة للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء تتجاوز 35 ألفا

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35.2 ألف شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 79.1 ألفا؛ وذلك منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة في غزة، الأربعاء.

وقالت الوزارة في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ221، إن “حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 35233 شهيدا و79141 إصابة”.

وارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و80 إصابة خلال 24 ساعة ماضية.

في حين، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.