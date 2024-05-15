الخارجية: لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات إندونيسيا

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليمي أغام وتاناه داتار غرب جزيرة سومطرة، يوم أول من أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، وفقدان آخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاحل للمصابين، والسلامة للمفقودين.

وأكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا أو المفقودين