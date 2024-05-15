بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخارجية: لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات إندونيسيا

منذ ثانية واحدة
الخارجية: لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات إندونيسيا

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليمي أغام وتاناه داتار غرب جزيرة سومطرة، يوم أول من أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، وفقدان آخرين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاحل للمصابين، والسلامة للمفقودين.
وأكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا أو المفقودين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:44

مصر ترفض طلب إسرائيل بفتح الحدود أمام سكان غزة

16:40

إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا في حادث إطلاق نار

16:13

جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر

15:51

حكومة الاحتلال تقرر إغلاق قناة الجزيرة في الضفة الغربية

15:42

الملك يتوجه إلى البحرين لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

15:39

الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات

15:27

اب في اربد يعذب طفلته حتى الموت : وضع قدميها بالماء الساخن

15:23

مصدر مسؤول: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن في آذار الماضي

15:16

جماعة الإخوان تهاجم وكالة رويترز وتؤكد حرصها على أمن الأردن واستقراره

15:07

أردوغان: حماس تقاتل دفاعا عن الأناضول وسندعمها

14:54

الحبس 3 أشهر لموظف أشغال وتضمين ثلاثة متهمين 18 ألف و685 ديناراً

14:53

غرفة صناعة اربد تنظم لقاء حول الجولة الثانية من برنامج تحديث الصناعة

وفيات
وفيات الأربعاء 15-5-2024وفيات الثلاثاء 14-5-2024وفيات الاثنين 13-5-2024وفيات الأحد 12-5-2024التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيمات