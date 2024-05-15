بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصر ترفض طلب إسرائيل بفتح الحدود أمام سكان غزة

منذ 21 ثانية
مصر ترفض طلب إسرائيل بفتح الحدود أمام سكان غزة

وطنا اليوم:كشفت إسرائيل الأربعاء، أن مصر رفضت طلبا من تل أبيب بفتح الحدود أمام سكان غزة الفارين من الحرب.
وقال دافيد مينسر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في إفادة إسرائيل “طلبت من مصر فتح معبر رفح أمام سكان غزةالراغبين في الفرار من حرب إسرائيل وغزة المستمرة منذ سبعة أشهر،إلا أن الطلب تم رفضه”.
وأضاف مينسر إن إسرائيل ستقضي على 4 كتائب لحماس في رفح وليس بالضرورة كل أعضاء الحركة هناك.
ويخشى مسؤولون إسرائيليون كبار من أن مصر قد تتوقف عن التوسط بين تل أبيب وحركة حماس فيما يتعلق بالهدنة في غزة واتفاق الرهائن، وحذروا من أن التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين سيتضرر إذا استمرت الأزمة الحالية.
وتتوسط مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، في المفاوضات بين إسرائيل وحماس خلال الحرب، وركزت المفاوضات على وقف إطلاق النار لعدة أسابيع ما من شأنه زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وتفاقم الوضع عندما استولت إسرائيل على جانب غزة من معبر رفح مع مصر، وهو ممر رئيسي للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن المسؤولين المصريين وجدوا أنه من المثير للاشمئزاز بشكل خاص رفع العلم الإسرائيلي في الموقع.
ومنذ ذلك الحين، أوقفت مصر التنسيق لمرور شاحنات المساعدات من أراضيها إلى غزة، وأصرت على أن يكون الجانب الآخر من المعبر تحت السيطرة الفلسطينية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:40

إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا في حادث إطلاق نار

16:13

جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر

15:51

حكومة الاحتلال تقرر إغلاق قناة الجزيرة في الضفة الغربية

15:42

الملك يتوجه إلى البحرين لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

15:39

الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات

15:27

اب في اربد يعذب طفلته حتى الموت : وضع قدميها بالماء الساخن

15:23

مصدر مسؤول: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن في آذار الماضي

15:16

جماعة الإخوان تهاجم وكالة رويترز وتؤكد حرصها على أمن الأردن واستقراره

15:07

أردوغان: حماس تقاتل دفاعا عن الأناضول وسندعمها

14:54

الحبس 3 أشهر لموظف أشغال وتضمين ثلاثة متهمين 18 ألف و685 ديناراً

14:53

غرفة صناعة اربد تنظم لقاء حول الجولة الثانية من برنامج تحديث الصناعة

14:44

الجغبير: تكريم الملك للصناعيين شهادة واضحة تدل على نجاحات الصناعة الوطنية

وفيات
وفيات الأربعاء 15-5-2024وفيات الثلاثاء 14-5-2024وفيات الاثنين 13-5-2024وفيات الأحد 12-5-2024التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيمات