جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر

وطنا اليوم:اعلنت المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، يحيى سريع عن استهدف القوات المسلحة اليمنية ( التابعة للحركة) المدمرة الأميركية ميسون في البحر الأحمر وتحقيق اصابة دقيقة.

واضاف : استهدفنا السفينة ديستني وسفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.

وتابع سريع : مستمرون في تنفيذ عملياتنا ولن نتوقف حتى رفح الحصار ووقف العدوان عن غزة.