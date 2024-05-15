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جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر

منذ 14 ثانية
جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر

وطنا اليوم:اعلنت المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، يحيى سريع عن استهدف القوات المسلحة اليمنية ( التابعة للحركة) المدمرة الأميركية ميسون في البحر الأحمر وتحقيق اصابة دقيقة.
واضاف : استهدفنا السفينة ديستني وسفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.
وتابع سريع : مستمرون في تنفيذ عملياتنا ولن نتوقف حتى رفح الحصار ووقف العدوان عن غزة.


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