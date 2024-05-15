بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يتوجه إلى البحرين لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

منذ ساعة واحدة
الملك يتوجه إلى البحرين لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، متوجها إلى مملكة البحرين لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين، التي تبدأ أعمالها غدا.
ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

مجازر جديدة للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء تتجاوز 35 ألفا

16:50

الخارجية: لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات إندونيسيا

16:44

مصر ترفض طلب إسرائيل بفتح الحدود أمام سكان غزة

16:40

إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا في حادث إطلاق نار

16:13

جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر

15:51

حكومة الاحتلال تقرر إغلاق قناة الجزيرة في الضفة الغربية

15:39

الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات

15:27

اب في اربد يعذب طفلته حتى الموت : وضع قدميها بالماء الساخن

15:23

مصدر مسؤول: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن في آذار الماضي

15:16

جماعة الإخوان تهاجم وكالة رويترز وتؤكد حرصها على أمن الأردن واستقراره

15:07

أردوغان: حماس تقاتل دفاعا عن الأناضول وسندعمها

14:54

الحبس 3 أشهر لموظف أشغال وتضمين ثلاثة متهمين 18 ألف و685 ديناراً

وفيات
وفيات الأربعاء 15-5-2024وفيات الثلاثاء 14-5-2024وفيات الاثنين 13-5-2024وفيات الأحد 12-5-2024التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيمات