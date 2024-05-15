أردوغان: حماس تقاتل دفاعا عن الأناضول وسندعمها

وطنا اليوم:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، “إذا لم يتم إيقاف إسرائيل ستطمح عاجلا أم آجلا بأراضي الأناضول”، قائلا إن حركة حماس هي “خط الدفاع الأول للأناضول في غزة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله ” لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة فإذا لم يتم إيقاف هذه الدولة الإرهابية ستطمع عاجلاً أو آجلاً بأراضي الأناضول مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة”.

وأضاف الرئيس التركي قائلا إن “ما يحدث في قطاع غزة لم نره من قبل وحتى هتلر لم يرتكب ما تم فعله في القطاع الفلسطيني.

وتابع “إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين في غزة فقط. إنها تهاجمنا أيضا”.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل “الوقوف إلى جانب حماس التي تقاتل من أجل استقلال أرضها وتدافع عن الأناضول أيضا”، بحسب وكالة الأناضول.

الى ذلك قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لن يسمح للفلسطينيين بإقامة دولة، واصفا إياهم بـ”إرهابيين”.

وأضاف نتنياهو، أن الحكومة توافق على خطة لزيادة حصة عدد العاملين الأجانب “بقدر كبير”.

وزعم: أنه “لا جمعية عامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى ستمنعنا من حقنا الأساسي في الدفاع عن النفس” على حد قول نتنياهو.