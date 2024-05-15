الجغبير: تكريم الملك للصناعيين شهادة واضحة تدل على نجاحات الصناعة الوطنية

الجغبير: التقدير الملكي للصناعيين يُعد حافزاً قوياً لمواصلة الابتكار والعمل الدؤوب

وطنا اليوم:أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، عن بالغ الفخر والاعتزاز بتكريم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للصناعيين في الزرقاء وإربد والمفرق.

وقال الجغبير، في بيان صحفي، إن هذا التكريم الملكي السامي ليس إلا شهادة واضحة على ما حققته الصناعة الأردنية من نجاحات باهرة وتطور مستمر في مجالات متعددة، مشدداً على أن الصناعة الأردنية لطالما كانت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن تكريم جلالة الملك يعكس الثقة العالية التي يوليها للصناعيين الأردنيين، الذين بذلوا جهوداً جبارة لتطوير منتجاتهم ورفع مستوى جودتها لتضاهي المستويات العالمية.

وأكد أن هذا التقدير الملكي يُعد حافزاً قوياً لجميع الصناعيين لمواصلة الابتكار والعمل الدؤوب لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترفع من شأن الصناعة الأردنية على الساحة الدولية.

وأكد الجغبير أن الصناعة الأردنية قد أثبتت قدرتها على التكيف مع التحديات المختلفة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، بفضل الإرادة الصلبة والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن هذه الشراكة الفاعلة لها دور كبير في تحسين البيئة الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة تسهم في تخفيف معدلات البطالة وتحقيق التنمية الشاملة.

كما أشاد الجغبير بالدور الكبير الذي تلعبه الكفاءات الأردنية المؤهلة والمدربة في دفع عجلة التطوير والإبداع في مختلف الصناعات.

وأعرب الجغبير عن شكره وامتنانه لجلالة الملك على دعمه المستمر وتوجيهاته الحكيمة، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعة والابتكار.

ودعا الجغبير جميع الصناعيين إلى الاستمرار في رفع مستوى الأداء والجودة، والاستفادة من التكريم الملكي كدافع لمزيد من الإبداع والتطور، مؤكداً أن غرفة صناعة الأردن وعمان ستظل داعمة لكل الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي وتحقيق رؤية جلالة الملك في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وشمل التكريم نخبة من الصناعيين والشركات الرائدة في المملكة، وهم: شركة مذيب حداد (سمير حداد)، شركة حمودة للصناعات الغذائية (فارس حمودة)، شركة سما للاستثمارات الصناعية (عمر خليل)، محطة بينونة للطاقة الشمسية (فارس قطارنة)، الشركة العربية الأردنية لتطوير مشاريع المياه والزراعة والأراضي (وليد المصري)، دجاج الطاحونة (حيدر العمايرة)، الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية (محمد عويس)، مجموعة سختيان (ديما سختيان)، الدرة العالمية للمنتجات الغذائية (عدنان النن)، شركة بيلا للصناعات الدوائية (عبير عبيدات)، مدينة الحسن الصناعية (هاني الذيابات)، شركة ماس الصافي لصناعة الألبسة (هاني محارمة)، شركة تفكيك لتدوير النفايات الإلكترونية (صدقي حمدان)، شركة مصنع ديفون للشوكولاتة (تيسير النوافلة)، مشروع خيرات الشوبك (أيمن الرواشدة)، شركة شمس معان لتوليد الطاقة (عامر الشراري)، شركة الأزياء التقليدية (سنال كومار)، شركة أوربيت لصناعات الألمنيوم ومدينة العقبة الصناعية الدولية