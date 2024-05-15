التنمية: ضبط 621 متسولا ومتسولة في الأردن خلال نيسان

وطنا اليوم:أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، تقريرها عن شهر نيسان الماضي رصدت خلاله أبرز الخدمات التي قدمتها.

وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة 4919 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و 192 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 70 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة واستقبال 1683 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

ووفق التقرير رخصت الوزارة 9 حضانات، وألحقت 35 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية مثابل خروج 28 فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 6 أطفال وبلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 161.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6351 جمعية، وجرى تسجيل 12 جمعية محلية، وعدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 27، وعدد الجمعيات التي تم حلها 73 ، وبلغ عدد الجمعيات الحاصلة على إنذار 9 جمعيات، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 9، فيما بلغ عدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 7 لجان.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 722 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 50910 أسرة، وبرنامج الدعم النقدي الموحد 179544 أسرة، ووصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 46، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 82، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التشغيل 90 ، وبلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 94 بالمئة.

وكشف التقرير عن إجراء 372 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 621 متسولًا ومتسولة.