بايدن يدعو دولاً عربية للمشاركة في قوة لحفظ السلام بغزة

وطنا اليوم:قالت مصادر أميركية ان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعت دولاً عربية للمشاركة في قوة لحفظ السلام ستنتشر في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وبينت صحيفة “فاينانشال تايمز” الأمريكية ان إدارة بايدن تأمل ان تعمل هذه القوات على ملء الفراغ في القطاع إلى حين تشكيل جهاز أمني فلسطيني ذي مصداقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر والإمارات والمغرب تدرس هذه المبادرة.

وبينت نقلا عن مسؤولين غربيين وعرب تأكيدهم ان بايدن يتجنب نشر قوات أمريكية في غزة.

ووفقاً للصحيفة، فقد رفضت دول عربية أخرى، بما في ذلك السعودية، فكرة نشر قواتها، خوفاً من تصنيفها كـ “متعاونة مع إسرائيل”.