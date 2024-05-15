10 نقاط من الأمن العام للمواطنين مع دخول فصل الصيف

وطنا اليوم:نشرت مديرية الأمن العام اليوم وضمن حملتها “صيف آمن” مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها مع دخول فصل الصيف، وما يتخلله من ارتفاع في دجات الحرارة، والذي قد ينتج عنه وقوع بعض أنواع الحوادث.

وركزت الحملة على بعض الحوادث والسلوكيات الخاطئة التي من الممكن تجنبها مثل حرائق الغابات والأشجار في المناطق الحرجية، وحوادث الغرق نتيجة السباحة العشوائية، وبعض الحوادث الخاصة بالأطفال مثل تركهم داخل المركبات، إضافة إلى لدغات الأفاعي والحشرات والزواحف والتسمم الغذائي.

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين اتباع ما يلي:

*الحذر عند عملية إشعال النار وإطفائها اثناء التنزه وعدم ترك مصادر الاشتعال بأيدي الأطفال .

*عدم تسلّق الأشجار والمقاطع الصخرية والاقتراب من الآبار المهجورة

*اختيار المكان المناسب والآمن اثناء الرحلات التنزهية، والابتعاد عن المناطق الخطرة، خاصة المطوقة بلافتة تحذيرية.

*عدم السباحة في المسطّحات المائية غير المخصّصة لهذه الرياضة كالبرك الزراعية، والسدود، وبرك المزارع والمنازل التي لا تتوافر فيها شروط السلامة .

*عدم الاندفاع العاطفي في الإنقاذ للشخص الغريق، دون الإلمام بقواعد الإنقاذ المائي.

*عند ارتفاع درجات عدم التعّرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس المناسبة تجنباً لضربات الشمس

*الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي قد تكون مرتعاً للزواحف كالأفاعي والعقارب .

*عدم ترك الأطفال في المركبات دون مرافقة بالغين، وعدم ترك مواد كحولية أو قابلة للاشتعال في المركبات

*الاهتمام بسلامة الأطعمة وحفظها بطريقة صحّية آمنة تجنّباً لحوادث التسمّم .

*عدم التردّد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحّد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.