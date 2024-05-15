بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

فيديو توضيحي يحاكي الواقع لمشروع المدينة الصناعيه في الزرقاء

منذ دقيقة واحدة
فيديو توضيحي يحاكي الواقع لمشروع المدينة الصناعيه في الزرقاء

وطنا اليوم:وضع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، وذلك بالتزامن مع زيارة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الزرقاء؛ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.
وأكد رئيس الوزراء لدى وضعه حجر الأساس أهمية المشروع الاقتصادية والاستثمارية كجزء من جهود الدولة في تهيئة البيئة الملائمة لتعزيز الصناعة وجذب الاستثمار، مؤكدا ضرورة إنجازه ضمن المواعيد المحددة، والتواصل مع المستثمرين لغايات تسويقه.
وتاليا فيديو توضيحي يحاكي الواقع لمشروع المدينة الصناعيه في الزرقاء:

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:43

كتب جديدة في التربية المهنية للعام المقبل

10:39

يا راعي المليحا .. اشدد عليها السرج

10:37

براءة السقرات الف مبارك الدكتوراه

10:30

العوران: سقوف الدجاج ستُنهي صغار المزارعين

10:16

أمانة عمّان: أكثر من 50 مليون دينار قيمة إعفاءات غرامات الأبنية والأراضي

10:11

تجارة الأردن تشارك بالمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار

10:09

جامعة مؤتة تحصد المرتبة الأولى كأفضل ابتكار بحثي علمي على مستوى المملكة

10:06

وفيات الأربعاء 15-5-2024

09:57

الأردن يحبط مخططا لتهريب أسلحة عبر سوريا

09:49

حزمة أسلحة أميركية جديدة لإسرائيل رغم التهديد بالهجوم على رفح

09:43

اقتصاديون: مشروع العبدلي رافد رئيسي للاقتصاد

09:38

ليبرمان يهاجم نتنياهو ومجلس الحرب ويشيد بإدارة حماس للحرب

وفيات
وفيات الأربعاء 15-5-2024وفيات الثلاثاء 14-5-2024وفيات الاثنين 13-5-2024وفيات الأحد 12-5-2024التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيمات