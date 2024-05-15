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مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوب قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء مقتل جندي خلال معارك في جنوب قطاع غزة.
ومنذ أسبوع تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط سماع دوي انفجارات في رفح جنوب قطاع غزة.
وواصلت قوات الاحتلال في اليوم الـ222 من العدوان الإسرائيلي على غزة قصف مناطق عدة في القطاع، مما أسفر عن شهداء ومصابين، بعد يوم كبدت فيه المقاومة الفلسطينية الاحتلال خسائر فادحة في الجنود والآليات.
سياسيا، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تعمل بشكل عاجل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار استباقا لقرار إسرائيلي باجتياح رفح، في حين قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن المفاوضات في حالة جمود بسبب عملية رفح وعدم الوضوح الإسرائيلي بشأن طريقة وقف الحرب.


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