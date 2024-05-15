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استشهاد لاجئَين فلسطينيَين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

منذ 34 ثانية
استشهاد لاجئَين فلسطينيَين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وطنا اليوم:استشهد فلسطينيان من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، على إحدى المركبات في طريق عام بمدينة صور، جنوبي لبنان.
وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت”أن الغارة أدت إلى احتراق السيارة ومقتل من كان بداخلها”.


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