بدء التشغيل التجريبي للباص السريع بين عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:بدأ اليوم الأربعاء التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع بين عمّان والزرقاء.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح أمس الثلاثاء مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.

وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية 153 مليون دينار، ويتضمن 12 تقاطعا مروريا جديدا، وسبعة جسور، وخمسة أنفاق، وخمس محطات ركاب نموذجية.

48 حافلة متطورة

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، اشترت أمانة عمان 48 حافلة للعمل في المشروع، مشيرا إلى أنها ستعززهم بحافلات تعمل بالطاقة الكهربائية.

وأكد أن ميزة مسرب الباص سريع التردد أنه مسار حر من عمان إلى الزرقاء دون أي إعاقات مرورية أو تداخل مروري أو إشارات.

وأشار إلى أن مشروع الباص السريع هو مشروع إعادة إنشاء مسار كامل من الزرقاء إلى عمان بطول 20 كم، ويضم المشروع مسارين، الأول يمتد من منطقة المدينة الرياضية في عمان إلى محطة الزرقاء بطول 24 كيلومترا، والثاني يمتد من مجمع المحطة في عمان إلى محطة الزرقاء بطول 20 كيلومترا.