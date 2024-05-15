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ضبط صغيرين يستنشقان الآغو في وسط البلد

منذ 16 ثانية
ضبط صغيرين يستنشقان الآغو في وسط البلد

وطنا اليوم:ضبطت الأجهزة الأمنية في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، صغيرين اثناء استنشاقهما مادة “الآغو”.
وكان الصغيران يحملان أكياسا بلاستيكية ويستنشقان ما بداخلها، وعند ضبطهما اعترف أحدهما أن ما بداخل الأكياس مادة “الآغو” بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو.
وتؤكد بيانات أن إدمان رائحة الغراء والآغو يُعتبر من ضمن الأخطار التي تلتهم الشخص الذي يمارس هذه الأفعال بشراسة.
وبحسب بيان رسمي لمديرية الأمن العام، فقد ارتكبت فئة الأحداث من المجتمع خلال عامي 2021 – 2022 جرائم مخدرات بلغ عددها 462 جريمة، من بينها 151 جريمة اتجار، و311 جريمة حيازة وتعاط، مؤكدة أن هذا الرقم يعني أن استهداف المجتمع والفئات الصغيرة منه هو الهدف الذي يبحث عنه تجار المخدرات.


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