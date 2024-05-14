الرواجيح: قفزة ميزانية بلدية مأدبا تنعكس في نوعية الخدمات

وطنا اليوم_

– قفزت ميزانية بلدية مأدبا الكبرى خلال 25 عامًا من 3 ملايين دينار إلى 15 مليونا العام الماضي، ما أسهم في تحقيق نقلات نوعية في مستوى الخدمات البلدية.

وقال رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في قاعة الكرامة التابعة للبلدية، أنه بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك حققت البلدية في عهد جلالته إنجازات ملموسة على مستوى الوطن بحصولها على جائزة النظافة عن بلديات الفئة الأولى بالفئة الثالثة وقيمتها 300 ألف دينار وأفضل إنجاز مالي بين بلديات المملكة لعام 2022 بواقع إيرادات 9.448.563 دينارًا ونفقات 7.571.864 دينارًا.

وأضاف أن البلدية اطلقت خطتها الإستراتيجية للأعوام 2023-2025 تزامنًا مع إطلاق رؤية التحديث الإقتصادي التي جاءت برعاية ملكية سامية والتي تعنى بالجوانب الخدمية والتنموية والإستثمارية للإسهام بالجوانب الخدمية والتنموية وتشغيل المتعطلين عن العمل.

وعرض أبرز ما أنجزته البلدية خلال الفترة 2022 – 2023 وشملت تنفيذ مشاريع خدمية بقيمة 5.390.880 دينارًا ومشاريع تنموية بقيمة 2.954.000 دينار وأخرى إستثمارية بقيمة مشاريع إستثمارية: 1.974.000 دينار، فيما وصلت الإيرادات الإستثمارية إلى 728.208 دنانير.

ومن أبرز المشاريع التي نفذتها البلدية، حسب الرواجيح، طرح وتنفيذ عطاء مشروع الحديقة الطولية (إعادة تأهيل طريق الفيصلية) بقيمة إجمالية 1.350.000 مليون دينار وطرح وتنفيذ شراء آليات نظافة وخدمات بقيمة 338 ألف دينار وتمويل مشروع سوق المواشي من قبل وزارة الإدارة المحلية بقيمة 600 ألف دينار شراء قطعة الأرض وتجهيز دراسة جدوى إقتصادية ومخططات هندسية وطرح عطاء بقيمة مليون دولار.

وبين أن البلدية أستطاعت تحصيل 600 ألف دينار من خلال توقيع إتفاقيات تعاون مع شركات الإتصالات لتوصيل خدمة فايبر لتكون أول بلدية على مستوى المملكة التي تحقق هذا الوفر من خلال شركات الإتصالات.

وأوضح الرواجيح ان البلدية أصدرت خطتها الإستراتيجية التنموية للأعوام 2023 – 2026 وهي أول خطة على مستوى البلديات بمستوى النوع والكم حسب المنحى الطبيعي وذلك بناء على دليل الإحتياجات دليل المعد من قبل المجتمع المحلي، فيما أصدرت البلدية أول خطة للمناخ والطاقة (الحصول على الطاقة المستدامة وخطة العمل المناخي) في عام 2023.

كما أولت البلدية النفايات الصلبة عناية خاصة فأصدرت الخطة المحلية لإدارة النفايات الصلبة بدعم من الشبكة المتوسطية للتنمية الحضرية المستدامة بدعم من الإتحاد الأوروبي في عام 2023.

وأوضح أن البلدية دعمت القطاعات الشبابية في المدينة من خلال برامج التدريب والتأهيل لسوق مثل دورات التسوق الإلكتروني، المشاريع متناهية الصغر، الحرف اليدوية، إدارة النفايات من خلال المدارس والتجار والمزراعين وغيرها، إضافة إلى دعم برامج التوعية لفرز النفايات من خلال المدارس حيث تم عقد ورشات وأنشطة مدرسية لكافة مدارس مأدبا حيث تم توزيع عليهم حاويات نفايات مخصصة للفرز وألعاب أطفال ونشرات توعية ومحاضرات من مختصين وشركات غير ربحية لدعم القطاع البيئي.

وبين أن البلدية تولي شوارع المدينة عناية خاصة حيث تم تنفيذ خلطات إسفلتية خلال عامي (2022 – 2023) بقيمة تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار، فيما يتم التحضير لعطاء جديد ينفذ قريبًا بقيمة مليون دينار، كما تم طرح عطاءات فتح وتعبيد شوارع بقيمة نحو مليون ونصف المليون دينار.

وبين أنه تم إعادة تأهيل شوارع مهمة في مأدبا وتنفيذها من قبل كوادر البلدية وبتكلف بسيطة أهمها إعادة تأهيل شارع الأميرة رجوة وشارع الربط الدائري الذي يربط شرق المدينة بغربها من فتح وتعبيد وتركيب أعمدة إنارة موفرة للطاقة والجزر الوسطية إضافة إلى إعادة تأهيل ميادين الملك عبدالله الثاني والثورة العربية الكبرى وميدان الشهيد حمادة أبو حشيش ودوار أبو ركبة ودوار أبو غرناطة من قبل كوادر البلدية وآلياتها.