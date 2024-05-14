رئيس الوزراء يعمم على موظفي الحكومة: ممنوع الدعاية الانتخابية في العمل

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعميما حظر فيه على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل او استغلال مناصبهم لصالح خدمة اي من المترشحين او القوائم في أماكن عملهم.

ووجه الخصاونة كتابا إلى الوزراء والمؤسسات والدوائر العامة حظر فيه أيضا على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح اي من المترشحين والقوائم.

كما حظر الخصاونة استخدام اي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مترشح او اي قائمة.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 موعدا للاقتراع لانتخاب مجلس النواب 2024.

وأشار مستخدمون لمواقع تواصل اجتماعي بالأردن الى ان بعض الموظفين يروجون لأخبار أحزاب بعينها وليس الفكرة الحزبية ككل، متسائلين عن جواز ذلك دستورا وقانونا؟