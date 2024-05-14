بايدن يجدد التزام أمن إسرائيل.. والإندبندنت: متواطئ في المجاعة في غزة

وطنا اليوم:أكّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، في رسالة إلى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أنّ التزام الولايات المتحدة “أمن إسرائيل ثابت”.

وقال بايدن، في رسالته، إنّ الولايات المتحدة “فخورة بعلاقتها المستمرة بإسرائيل”.

وفي إطار دعمه المستمر للاحتلال، كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أنّ بايدن فعل أكثر من مجرد تسليح “إسرائيل”، إذ إنّه يُعَدّ متواطئاً في المجاعة المدمرة في قطاع غزة.

وخلص تحقيق أجرته الصحيفة ، إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، “متواطئ” في حدوث المجاعة المدمرة في قطاع غزة، بعد “فشله وإداراته في التصرف بشكل كاف” إزاء تحذيرات متكررة من مختصين ووكالات إغاثة.

و”رفضت” الإدارة الأميركية أو “تجاهلت” الدعوات لاستخدام نفوذها للضغط على حليفتها إسرائيل، للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر لوقف المجاعة التي تحدث، وذلك استنادا إلى وثائق داخلية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتصريحات لمسؤولين حاليين وسابقين فيها ومسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية ووكالات إغاثة تعمل في القطاع المكتظ بحسب الصحيفة التي نشرت التحقيق الثلاثاء.

ويقول مسؤولون سابقون، إن الولايات المتحدة قدمت أيضا غطاء دبلوماسيا لإسرائيل لخلق ظروف المجاعة عبر منع الجهود الدولية لتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تخفيف الأزمة ما جعل إيصال المساعدات أمرا مستحيلا، على ما ذكرت الصحيفة.

ومنذ التحذيرات الأولى بشأن المجاعة في غزة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، “كان يمكن للضغط الأميركي على إسرائيل أن يؤدي إلى فتح مزيد من المعابر البرية وإغراق القطاع بالمساعدات ما يوقف الأزمة التي تحصل” وفق المسؤولين لكن بايدن رفض جعل المساعدات الأميركية لإسرائيل مشروطة، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى المعارضة داخل الوكالة الحكومية الأميركية المسؤولة عن إدارة المساعدات المدنية الخارجية ومكافحة الجوع العالمي “غير مسبوق”.

وأرسل موظفون داخل الوكالة الأميركية للتنمية منذ بدء الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 19 مذكرة معارضة داخلية على الأقل ينتقدون فيها الدعم الأميركي للحرب في القطاع المكتظ.