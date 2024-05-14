بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تسيير طائرة عسكرية لنقل أردنية أصيبت في اعتداء على مركبة أممية في رفح

منذ 10 ثواني
تسيير طائرة عسكرية لنقل أردنية أصيبت في اعتداء على مركبة أممية في رفح

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسيير المملكة لطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، اليوم، لنقل المواطنة الأردنية يارا دبابنة، إلى المملكة لتلقي العلاج في مدينة الحسين الطبية.
وتعمل دبابنة ضمن فريق مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في غزة، وتعرضت للإصابة جراء حادثة الاعتداء على مركبة تابعة للأمم المتحدة جنوب قطاع غزة في مدينة رفح يوم أمس.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة كانت قد تابعت مع مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن أوضاع المواطنة الأردنية دبابنة، وتأمين نقلها للقدس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:03

القسام تقتل 7 جنود للاحتلال بعملية نوعية في جباليا

19:58

مهم من الأحوال المدنية للناخبين الراغبين بتغيير مكان الإقامة

19:33

رئيس الأركان يودع وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1

19:29

وفاة طفل إثر سقوطه من باص ركوب صغير في لواء الطيبة

19:25

حزب عزم يهنئ المهندس الشقباوي بالتكريم الملكي

19:24

الميثاق في اجتماعه 58 يؤكد أهمية رفع تصنيف الأردن الائتماني    

19:16

كيْ لا تٌذْبَحْ هَويَتِنا الوَطَنيّة مرتين

19:14

الحبس 7 سنوات لشخصين من جنسية عربية استدرجا أردنيًا لبيع كليته في إيران

16:57

جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر بشعة بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

16:44

الأراضي والمساحة: العفو العام يسقط الغرامات المترتبة على الشركات

16:38

تزامنا مع الزيارة الملكية.. رئيس الديوان يفتتح متنزه بلدية الزرقاء

16:03

حزب الله يسقط منطاد تجسس إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-5-2024وفيات الاثنين 13-5-2024وفيات الأحد 12-5-2024التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيماتوفيات الجمعة 10-5-2024