تسيير طائرة عسكرية لنقل أردنية أصيبت في اعتداء على مركبة أممية في رفح

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسيير المملكة لطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، اليوم، لنقل المواطنة الأردنية يارا دبابنة، إلى المملكة لتلقي العلاج في مدينة الحسين الطبية.

وتعمل دبابنة ضمن فريق مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في غزة، وتعرضت للإصابة جراء حادثة الاعتداء على مركبة تابعة للأمم المتحدة جنوب قطاع غزة في مدينة رفح يوم أمس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة كانت قد تابعت مع مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن أوضاع المواطنة الأردنية دبابنة، وتأمين نقلها للقدس.