رئيس الأركان يودع وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1

وطنا اليوم:ودّع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية، وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1، للمشاركة في مهام قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.

وقال اللواء الركن الحنيطي: “إن الصورة المشرفة التي عكستها القوات المسلحة الأردنية خلال مشاركاتها بعمليات حفظ السلام الدولية، جعلت منها منبراً يحتذى به نتيجةً للمستوى العالي من الاحترافية والمهنية التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة”، لافتاً إلى أن الأردن وبقيادته الهاشمية، يقوم بدور انساني مهم في نشر الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم.

وقدم قائد الوحدة إيجازاً بيّن فيه المراحل الرئيسية لتجهيز وتجميع المعدات والطائرات المشاركة في الواجب بأرض المهمة، إضافةً إلى مراحل تدريب وتقييم المرتبات التي تم اختيارها من ذوي الاختصاص والخبرة من قيادة سلاح الجو الملكي.

وتابع رئيس هيئة الأركان المشتركة الفعاليات التي اقامتها الوحدة والتي اشتملت على تطبيق المتحرك الذي تضمن إخلاء إصابة بالونش الجانبي من طائرة بلاك هوك بالتزامن مع توفير حماية جوية وأرضية من طائره بلاك هوك أخرى، والتعامل مع حريق نشب في احد مستودعات الوحدة للوقوف على استجابة فريق الرد السريع من خلال آلية إنقاذ متخصصة لمثل هذه العمليات، وسيارة إسعاف تابعة لمستشفى الخط الاول للوحدة مجهزة بطاقم طبي، إضافة إلى التعامل مع مركبة مشبوهة حاولت دخول معسكر الوحدة، وتعاملت وفقاً لقواعد الاشتباك المعمول بها في قوات حفظ السلام.

كما اشتملت الفعاليات أيضاً على العرض الثابت والذي ضم معرضاً عسكرياً احتوى على أحدث الطائرات والآليات والمعدات العسكرية التي تمكن الوحدة من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وفي الختام نقل اللواء الركن الحنيطي إلى مرتبات القوة، تحيات ومحبة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى ضرورة العمل بروح الفريق للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.

يشار إلى أن هذه المشاركة تعتبر الأولى من نوعها في مهام قوات حفظ السلام الدولية ضمن تاريخ مشاركات القوات المسلحة الأردنية والأولى إقليمياً، وهي في إطار مواصلة القوات المسلحة الأردنية عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية في عمليات حفظ الأمن والاستقرار، وتقديم يد العون الانساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.