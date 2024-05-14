حزب عزم يهنئ المهندس الشقباوي بالتكريم الملكي

وطنا اليوم:يتقدم أمين عام حزب عزم وكافة اعضاء الحزب من الزميل عضو الحزب المهندس وليد المصري الشقباوي ، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة تكريمة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي خلال زيارة جلالته لمحافظة الزرقاء تقديرا لمساهمتة في خدمة الأردن.

مع خالص التمنيات بمزيد من التقدم والنجاح في خدمة الوطن الغالي تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخراً وسنداً للأردن والأردنيين.