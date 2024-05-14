بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

حزب عزم يهنئ المهندس الشقباوي بالتكريم الملكي

منذ ساعة واحدة
حزب عزم يهنئ المهندس الشقباوي بالتكريم الملكي

وطنا اليوم:يتقدم أمين عام حزب عزم وكافة اعضاء الحزب من الزميل عضو الحزب المهندس وليد المصري الشقباوي ، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة تكريمة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي خلال زيارة جلالته لمحافظة الزرقاء تقديرا لمساهمتة في خدمة الأردن.
مع خالص التمنيات بمزيد من التقدم والنجاح في خدمة الوطن الغالي تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخراً وسنداً للأردن والأردنيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:50

رئيس الوزراء يعمم على موظفي الحكومة: ممنوع الدعاية الانتخابية في العمل

20:38

وزير التربية: ضرورة المحافظة على سلامة الطلبة وأخذ الاحتياطات اللازمة

20:22

إيقاف رئيس نادي الوحدات 4 مباريات وتغريمه 1000 دينار

20:16

بايدن يجدد التزام أمن إسرائيل.. والإندبندنت: متواطئ في المجاعة في غزة

20:08

تسيير طائرة عسكرية لنقل أردنية أصيبت في اعتداء على مركبة أممية في رفح

20:03

القسام تقتل 7 جنود للاحتلال بعملية نوعية في جباليا

19:58

مهم من الأحوال المدنية للناخبين الراغبين بتغيير مكان الإقامة

19:33

رئيس الأركان يودع وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1

19:29

وفاة طفل إثر سقوطه من باص ركوب صغير في لواء الطيبة

19:24

الميثاق في اجتماعه 58 يؤكد أهمية رفع تصنيف الأردن الائتماني    

19:16

كيْ لا تٌذْبَحْ هَويَتِنا الوَطَنيّة مرتين

19:14

الحبس 7 سنوات لشخصين من جنسية عربية استدرجا أردنيًا لبيع كليته في إيران

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-5-2024وفيات الاثنين 13-5-2024وفيات الأحد 12-5-2024التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيماتوفيات الجمعة 10-5-2024