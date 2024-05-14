الميثاق في اجتماعه 58 يؤكد أهمية رفع تصنيف الأردن الائتماني    

وطنا اليوم:أكد حزب الميثاق الوطني أهمية رفع تصنيف المملكة الائتماني السيادي من قبل وكالة موديز العالمية المرموقة لأول مرة منذ 21 عاما رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن في ظل الحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الدوري ال58 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء أن رفع تصنيف الأردن الائتماني يُعد إنجازا وطنيا كبيرا، ويساهم في استقرار المملكة الاقتصادي ويعزز البيئة الاستثمارية لديه، ويؤكد وتماسك الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في وجه الازمات.

واثنى الميثاق الوطني على نجاح مؤسسات الدَّولة في تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية والتعامل ومواجهة الازمات الاقليمية والدولية بمنعة وقوة والمحافظة على استقرار الدينار الأردني، ما ادى لرفع تصنيف الاردن الائتماني وهذا سوف يحقق مكاسب تنموية على المديين المتوسط والاستراتيجي.

من جانب آخر رحب حزب الميثاق الوطني بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب بشكل إيجابي، ويمنح الشعب الفلسطيني حقوقا وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركتهم بالأمم المتحدة.

وأشار الميثاق الوطني إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء من غالبية دول العالم منحازا للحق وأصحابه من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق الذين يتعرضون للظلم والاضطهاد منذ ما يزيد عن 76 عاما، مطالبا مجلس الامن الدولي الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف.

كما جدد الميثاق الوطني مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوطات كافة على الاحتلال من أجل إيقاف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين المحتلة خاصة قطاع غزة، وعدم السماح لحكومة الاحتلال المتطرفة بمواصلة القتل والتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية.