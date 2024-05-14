جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر بشعة بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35173 شهيدا و79061 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 221 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و234 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى عدد من الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون ليل الاثنين – الثلاثاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 14 فلسطينيا، وإصابة العشرات، بعد قصف الاحتلال لمنزل مكون من 3 طوابق يعود لعائلة كراجة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة على منزل في أرض بكر غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالا بشكل عنيف.

بدورها قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الثلاثاء، إن إسرائيل هجّرت بهجماتها نحو 450 ألف فلسطيني من رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت الأونروا في بيان على منصة إكس، أن الطرقات في رفح بدت فارغة من الناس الذين فروا بحثا عن الأمان، بعد إعلان إسرائيل استيلاءها على معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأفادت أن عدد المهجَّرين من رفح يقدر بنحو 450 ألف شخص منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي على المدينة.

وقالت: “الناس يواجهون الإرهاق والجوع والخوف المستمر. لا مكان آمن. الأمل الوحيد هو وقف فوري لإطلاق النار”.