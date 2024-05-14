بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع حوالات العاملين في الخارج لتبلغ 863.0 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024

منذ 45 ثانية
ارتفاع حوالات العاملين في الخارج لتبلغ 863.0 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024

وطنا اليوم:ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.2% لتبلغ 863.0 مليون دولار، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني الثلاثاء.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك إلى أن حوالات العاملين في الخارج “شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر آذار/مارس من عام 2024 بنسبة 3.4% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023 لتبلغ 269.3 مليون دولار”.
وخلال الربع الأول من عام 2024، ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 4.2% لتبلغ ما مقداره 863.0 مليون دولار، وذلك مقابل 828.2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:46

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات بالزرقاء – اسماء

15:27

السياحة : انخفاض أعداد الزوار الأوروبيين والأميركيين للأردن

15:15

مراجعة القواعد الفنية المتعلقة بـ مصل الحليب في الأردن

15:08

الخيال أصبح واقعاً.. نسخة جديدة من تشات جي بي تي تمزح وتحمر خجلاً

14:37

الملك: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي

14:11

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية

14:03

شراكة استراتيجية بين UWallet وشركة السامية للخدمات اللوجستية لتعزيز الدعم اللوجستي والتسهيلات المالية في قطاع النقل

13:59

كتائب القسام تلاحق دبابات الاحتلال في أزقة جباليا

13:48

45 مخالفة لمحلات بيع الدجاج منذ تحديد سقوف سعرية بداية الشهر الحالي

13:36

رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع مدينة الزرقاء الصِّناعيَّة

13:34

الملك يفتتح مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء

13:04

مديرية الأمن العام تطلق مبادرة (صيف آمن 2024)

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-5-2024وفيات الاثنين 13-5-2024وفيات الأحد 12-5-2024التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيماتوفيات الجمعة 10-5-2024