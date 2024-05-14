ارتفاع حوالات العاملين في الخارج لتبلغ 863.0 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024

وطنا اليوم:ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.2% لتبلغ 863.0 مليون دولار، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني الثلاثاء.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك إلى أن حوالات العاملين في الخارج “شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر آذار/مارس من عام 2024 بنسبة 3.4% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023 لتبلغ 269.3 مليون دولار”.

وخلال الربع الأول من عام 2024، ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 4.2% لتبلغ ما مقداره 863.0 مليون دولار، وذلك مقابل 828.2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.