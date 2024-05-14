الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات بالزرقاء – اسماء

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء، بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة الزرقاء، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي:

• الشيخ ضيف الله حمود القلاب.

• عمر عامر الشيشاني.

• الطبيب منير علي أبو السمن.

• خالد محمود الحسن.

• جامعة الزرقاء، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة محمود أبو شعيرة.

• المرحوم مذيب موسى حداد، وتسلمها ابنه سمير حداد.

• محطة بينونة للطاقة الشمسية، وتسلمها الرئيس التنفيذي فارس القطارنة.

• شركة حموده للصناعات الغذائية، وتسلمها نائب رئيس هيئة المديرين فارس حموده.

• مجموعة سما الأردن للاستثمارات الصناعية والغذائية (ألبان اليوم)، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة عمر خليل.

• الشركة العربية الأردنية لتطوير مشاريع المياه والزراعة والأراضي، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد المصري.

• حمدي محمود سارة.

• عبدالعزيز لهد العثمان.

• حيدر علي العمايرة.

• شركة تفكيك لتدوير النفايات الإلكترونية، وتسلمها مدير الشركة صدقي حمدان.

• أحمد عبدالرحمن الجغل.

• سوق باب المدينة، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة المهندس بهجت سعيد.

• الجمعية الأردنية الشيشانية للفلكلور، وتسلمتها منيرة ساكو.

• منتدى الأزرق الثقافي، وتسلمتها رئيسة جمعية المنتدى هلن العفير.

• جمعية سيدات الزرقاء لتمكين المرأة والطفل، وتسلمتها رئيسة الجمعية وحيدة صالح.

• المهندسة أفنان كامل علي.

• أرض العز لدعم وتمكين الشباب، وتسلمها مؤسس المبادرة محمد الخصاونة.

• عبدالكريم محمد خطاب.

• الطبيب مصعب زياد بنات.

• أحمد صالح الذنيبات.

• سهيل عيسى الزريقات.