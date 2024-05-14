السياحة : انخفاض أعداد الزوار الأوروبيين والأميركيين للأردن

وطنا اليوم:قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، الثلاثاء، إن القطاع السياحي تأثر نتيجة العدوان على غزة، وهو ما انعكس على أعداد السيّاح والزائرين إلى المواقع السياحية الرئيسية.

وأضاف عربيات خلال مؤتمر صحفي مع وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين بعنوان “تطلعات السياحة العالمية إلى الأردن”، أن الدخل السياحي والقطاع السياحي “عصب الاقتصاد الأردني”، مشيرا إلى 7.3 مليار دولار حجم الدخل السياحي في الأردن في العام الماضي مشكلا “أعلى نسبة مساهمة في العملة الصعبة”.

وقال: “هناك تحديات كبيرة أمامنا … تأثرنا بشكل كبير بالعدوان الغاشم على غزة، وانعكس على عدد السياح الأوروبيين والأميركيين للأردن”.

وإثر ذلك، بلغ حجم الدخل السياحي 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بانخفاض قدره 5%، وفق عربيات.

وتحدث عن انخفاض في أعداد السياح في المواقع السياحية الرئيسية بينها مدينة البترا الأثرية، لكنه أشار إلى “سرعة استجابة وخطة طوارئ لتعويض هذا الانخفاض”.

عربيات لفت النظر إلى خطة لـ “تنويع مصادر أسواقنا وفتح السوق الإفريقي” لجلب السياحة الدينية والعلاجية.