مراجعة القواعد الفنية المتعلقة بـ مصل الحليب في الأردن

وطنا اليوم:التقى مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير في مقر المؤسسة اليوم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج.

واكدت الزهير انه سيتم مراجعة القواعد الفنية والمواصفة فيما يتعلق ب ” مصل الحليب ” ومحضرات الطعام والحليب المجفف والتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، مؤكدة على أهمية هذا القطاع ضمن ملف تعزيز الأمن الغذائي كرؤية ملكية سامية لجلالة سيد البلاد، مبدية استعداد المؤسسة لدعم القطاع من حيث إضفاء الرقابة النوعية وتعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت الزهير خلال اللقاء الذي حضرة أعضاء الجمعية السيد ماجد عليان والسيد هيثم شاهين، أن رسالة مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم على تعزيز الثقة بجودة المنتجات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق وتطوير أنشطة التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة بشراكات فعّالة وفقاً لأفضل الممارسات.

وبينت الزهير أن المؤسسة تهدف إلى تعزيز الثقة بجودة وأمان المنتجات وفقاً لأفضل الممارسات والارتقاء بأنشطة تقييم المطابقة لخلق بيئة تنافسية اقتصادية جاذبة وتطوير أنظمة تقييس ومقاييس وطنية متوائمة مع الممارسات الدولية، إضافة إلى تطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفعالية تبعاً لمعايير التميز.

من جهته أشار الحاج إلى نجاح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار مؤخرا وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع، مثمنا جهود المؤسسة في تشديد الرقابة وتحديد المواصفات الفنية بما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.