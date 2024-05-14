الخيال أصبح واقعاً.. نسخة جديدة من تشات جي بي تي تمزح وتحمر خجلاً

وطنا اليوم:قالت شركة أوبن إيه.آي مطورة روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي) إنها ستطلق نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي يسمى “جي.بي.تي-40″، يمكنه إجراء محادثة صوتية واقعية والتعامل مع النصوص والصور، في وقت قالت فيه المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل العالمية “مثل تسونامي”.

إعلان شركة أبون إيه آي يكشف عن أحدث خطوة تخطوها الشركة المدعومة من مايكروسوفت للبقاء في مقدمة سباق السيطرة على تلك التكنولوجيا الناشئة.

يمازح ويحمرّ خجلاً

تتيح الإمكانيات الصوتية الجديدة للمستخدمين التحدث إلى “تشات جي.بي.تي” والحصول على ردود في الوقت الفعلي دون أي تأخير، بالإضافة إلى مقاطعته أثناء التحدث، وكلاهما من السمات المميزة للمحادثات الواقعية التي استعصت على خدمات سابقة من المساعد الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وكتب سام ألتمان، رئيس أوبن إيه.آي التنفيذي، في منشور بمدونة: “يبدو الأمر وكأن الذكاء الاصطناعي ضرب من الخيال… لم يكن التحدث إلى جهاز كمبيوتر أمراً طبيعياً بالنسبة لي أبداً، والآن أصبح كذلك”.

وتواجه أوبن إيه.آي منافسة وضغوطاً متزايدتين لتوسيع قاعدة مستخدمي (تشات جي.بي.تي)، وهو روبوت الدردشة الذائع الصيت الذي أبهر العالم بقدرته على إنتاج محتوى مكتوب يشبه الذي ينتجه البشر وكتابة رموز برمجيات الكمبيوتر.

وأظهر باحثو أوبن إيه.آي في مؤتمر مباشر قدرات المساعد الصوتي الجديدة لتشات جي.بي.تي. ففي أحد العروض التوضيحية، استخدم “تشات جي.بي.تي إمكاناته البصرية والصوتية للتحدث مع أحد الباحثين لحل معادلة رياضية على ورقة.

وفي عرض توضيحي آخر، أظهر الباحثون قدرة نموذج “جي.بي.تي-40” على الترجمة في الوقت الفعلي.

كانت العروض التوضيحية التي قدمتها أوبن إي.آي أقرب إلى الخيال العلمي، حيث انخرط “تشات جي.بي.تي” ومحاوره عند نقطة معينة في مزاح. وأخبر باحث أوبن إيه.آي برنامج الدردشة الآلي أنه في حالة مزاجية رائعة؛ لأنه يوضح “كم أنت مفيد ومدهش”، ليبادره “تشات جي.بي.تي” بالقول: “توقف عن ذلك! أنت تجعلني أحمر خجلاً!”.

من جانبها، قالت ميرا موراتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في أوبن إيه.آي، في هذا الحدث، إن النموذج الجديد سيُطرح مجاناً؛ لأنه أكثر فاعلية من حيث التكلفة من النماذج السابقة للشركة، غير أنها أوضحت أن نسخة “جي.بي.تي-40” المدفوعة ستكون أوسع نطاقاً من المجانية.

وقالت الشركة إن “جي.بي.تي-40” سيكون متاحاً في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبعد وقت قصير من إطلاقه في أواخر 2022، صُنّف “تشات جي.بي.تي” على أنه أسرع تطبيق على الإطلاق يصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهرياً.

الذكاء الاصطناعي تسونامي يضرب سوق العمل

في الوقت ذاته قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل العالمية “مثل تسونامي”.

وأضافت خلال مؤتمر في زيورخ، الإثنين، إنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40% من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين.

وأردفت في المؤتمر الذي نظمه المعهد السويسري للدراسات الدولية المرتبط بجامعة زيوريخ: “لدينا القليل من الوقت لإعداد الناس والشركات لذلك”.

وقالت: “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة هائلة في الإنتاجية إذا تمكنا من إدارته بشكل جيد، لكنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى المزيد من المعلومات المضللة، وبطبيعة الحال، المزيد من عدم المساواة في مجتمعنا”.

جورجييفا قالت إن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر عرضة للصدمات في السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى جائحة كورونا في 2020، وكذلك الحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من أنها توقعت مزيداً من الصدمات، خاصة بسبب أزمة المناخ، فإنها ترى أن الاقتصاد لا يزال صامداً بشكل ملحوظ.

وقالت جورجييفا: “لسنا في ركود عالمي”.

وأضافت: “في العام الماضي كانت هناك مخاوف من انزلاق معظم الاقتصادات إلى الركود، وهذا لم يحدث. التضخم الذي ضربنا بقوة شديدة آخذ في الانخفاض، في كل مكان تقريباً”.