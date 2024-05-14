الملك: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي

وطنا اليوم:استهل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، زيارته لمحافظة الزرقاء، بمناسبة اليوبيل الفضي، بزيارة مصنع “المعيارية للصناعات الخرسانية” بمدينة الحلابات الصناعية .

وافتتح جلالة الملك، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.

كما التقى جلالة الملك، يرافقه سمو الأمير الحسين، وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة الزرقاء في متنزه مدينة الأميرة سلمى السكنية.

وقال جلالة الملك ، إن الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي وتحتاج إلى جهود ومشاركة الجميع.

وأكد جلالته الأهمية الصناعية لمحافظة الزرقاء. كما أكد ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات، وتوسيع فرص العمل لأبناء الزرقاء وبناتها.

وتحدث جلالته عن أهمية الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الزرقاء وبكل المحافظات.

وأشار إلى أن الزرقاء حاضرة في ذاكرة الجيش العربي.