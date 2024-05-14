بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي

منذ ساعة واحدة
الملك: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي

وطنا اليوم:استهل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، زيارته لمحافظة الزرقاء، بمناسبة اليوبيل الفضي، بزيارة مصنع “المعيارية للصناعات الخرسانية” بمدينة الحلابات الصناعية .
وافتتح جلالة الملك، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.
كما التقى جلالة الملك، يرافقه سمو الأمير الحسين، وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة الزرقاء في متنزه مدينة الأميرة سلمى السكنية.
وقال جلالة الملك ، إن الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي وتحتاج إلى جهود ومشاركة الجميع.
وأكد جلالته الأهمية الصناعية لمحافظة الزرقاء. كما أكد ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات، وتوسيع فرص العمل لأبناء الزرقاء وبناتها.
وتحدث جلالته عن أهمية الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الزرقاء وبكل المحافظات.
وأشار إلى أن الزرقاء حاضرة في ذاكرة الجيش العربي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:46

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات بالزرقاء – اسماء

15:27

السياحة : انخفاض أعداد الزوار الأوروبيين والأميركيين للأردن

15:15

مراجعة القواعد الفنية المتعلقة بـ مصل الحليب في الأردن

15:08

الخيال أصبح واقعاً.. نسخة جديدة من تشات جي بي تي تمزح وتحمر خجلاً

14:11

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية

14:03

شراكة استراتيجية بين UWallet وشركة السامية للخدمات اللوجستية لتعزيز الدعم اللوجستي والتسهيلات المالية في قطاع النقل

13:59

كتائب القسام تلاحق دبابات الاحتلال في أزقة جباليا

13:48

45 مخالفة لمحلات بيع الدجاج منذ تحديد سقوف سعرية بداية الشهر الحالي

13:36

رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع مدينة الزرقاء الصِّناعيَّة

13:34

الملك يفتتح مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء

13:04

مديرية الأمن العام تطلق مبادرة (صيف آمن 2024)

12:42

السبت الأسود يغضب الجزائريين.. لا رحلات مدرسية بعد اليوم

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-5-2024وفيات الاثنين 13-5-2024وفيات الأحد 12-5-2024التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيماتوفيات الجمعة 10-5-2024