إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:أزالت سلطة وادي الأردن، الثلاثاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبد الله في منطقة أبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

وقالت السلطة في بيان لها إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى، ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع شرطة غرب إربد والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمرارا لحملتها الهادفة إلى وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

وأضافت السلطة أن الحملة أسفرت عن إزالة “خراطيم” بأقطار وأطوال مختلفة تستخدم لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية لها أجهزة ري، بالإضافة إلى أراض خارج المشروع الزراعي، مشيرة إلى أنه ستتخذ الإجراءات الإدارية القانونية بحق المخالفين حسب الأصول