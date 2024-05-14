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الملك يفتتح مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء

منذ 13 ثانية
الملك يفتتح مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء

وطنا اليوم:افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.
وكان جلالة الملك استهل زيارته لمحافظة الزرقاء، الثلاثاء، بمناسبة اليوبيل الفضي، بزيارة مصنع “المعيارية للصناعات الخرسانية” في مدينة الحلابات الصناعية.


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