مديرية الأمن العام تطلق مبادرة (صيف آمن 2024)

وطنا اليوم_اطلقت مديرية الأمن العام مبادرة (صيف آمن 2024)، الهادفة إلى نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية خلال فصل الصيف.

وأوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، بإطلاق الحملة من خلال اتخاذ اجراءات عملياتية وميدانية لرفع الجاهزية والوقاية من وقوع الحوادث المرافقة لدخول الصيف، وبالتعاون والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات المختصة، فضلاً عن الحملة التوعوية تطلقها مديرية الأمن العام ضمن نهج إعلامي ومجتمعي من خلال أذرعها وأدواتها الإعلامية والاجتماعية.

وقال مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، خلال حديثه لإذاعة الأمن العام، أن هذه الحملة التي جاءت بتوجيهات من مدير الأمن العام تهدف الى تعزيز جهود الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وبناء شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع كافة، خاصة مع دخول فصل الصيف، وما يمتاز به من خصوصية الحوادث التي تقع خلاله، نظراً لما يشهده من حركة سياحية نشطة، وزيادة الظواهر والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

وأضاف أن مديرية الأمن العام تسعى على توفير الاجراءات الأمنية والتوعوية كافة، الهادفة إلى توفير الأجواء والبيئة المناسبة للمواطنين، وحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة التي ترافق هذه المناسبات، والتعامل معها من خلال مختلف وحدات مديرية الأمن العام.

لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على بعض الظواهر كحرائق الغابات والأشجار في المناطق الحرجية، وحوادث الغرق نتيجة السباحة العشوائية، وبعض الحوادث الخاصة بالأطفال مثل تركهم داخل المركبات، إضافة إلى لدغات الأفاعي والحشرات والزواحف والتسمم الغذائي.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني تعاملت خلال الأيام الماضية مع العديد من حرائق المزروعات والأعشاب الجافة والأشجار الحرجية، وكما تم التعامل مع عدد من حوادث الغرق الواقعة في الأماكن غير المخصصة للسباحة مثل السدود والبرك الزراعية .